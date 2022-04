GUIDONIA – Ladri all’Asl, razziati i distributori automatici

Sono riusciti ad aprire una porta senza far danni e a scassinare un distributore automatico di bevande e snack. Così nella serata di sabato 2 aprile i soliti ignoti hanno fatto razzia di monete all’interno del Distretto Sanitario della Asl Roma 5 in via dei Castagni a Guidonia Montecelio.

Sul caso indagano i carabinieri già alle prese con le decine di denunce per furti messi a segno tra febbraio e marzo ai danni di attività commerciali della terza Città del Lazio, oltre che ai danni di vetture in sosta per la pubblica via letteralmente “spogliate” delle ruote.

La razzia di monete dai distributori automatici non è un crimine nuovo a Guidonia Montecelio: nel periodo compreso tra agosto e ottobre 2020 un 37enne pregiudicato italiano di Tivoli Terme riuscì per 52 volte a scassinare distributori automatici di gadgets e snack installati presso attività commerciali della zona.

L’uomo fu inchiodato dalle immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza e arrestato il 12 novembre 2020 dalla Polizia di Tivoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 17 giugno 2021 il pregiudicato è stato condannato a due anni di reclusione e mille euro di multa per furto aggravato e continuato e rimesso in libertà.