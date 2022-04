GUIDONIA – Elezioni, Alfonso Masini punta sulla Sicurezza

Da Alfonso Masini, candidato sindaco della coalizione di Centrodestra alle elezioni di Guidonia Montecelio, e dal Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Mario Pozzi riceviamo e pubblichiamo:

“La Sicurezza è tra le priorità assolute nel programma elettorale della coalizione di Centrodestra. Ed è una necessità richiesta a gran voce dai cittadini di Villalba, che domenica ho incontrato in piazza della Repubblica.

Dal confronto con gli abitanti è emerso un clima di paura a frequentare quello che è sempre stato uno spazio aggregativo per l’intera comunità, dalle famiglie, ai giovani e agli anziani. Negli anni piazza della Repubblica è diventata terra di nessuno, teatro di liti, risse e bivacco. Per ripristinare legalità e sicurezza è mia intenzione istituire presidi fissi a Villalba, come nelle piazze degli altri quartieri di Guidonia Montecelio, attraverso convenzioni con la sezione locale dell’Associazioni Nazionale Carabinieri in congedo e delle altre Associazioni delle forze di Polizia.

Da sindaco è mia intenzione potenziare l’Ufficio di Polizia di via Agrigento a Villalba, inaugurato esattamente dieci anni fa nell’ambito di un rapporto di partenariato tra Questura di Roma e Comune di Guidonia Montecelio. Sarà mio impegno confrontarmi e interloquire col Questore e col Ministero degli Interni per dare una risposta alle esigenze di sicurezza della nostra comunità e per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori di polizia. E’ un impegno che assumo per amore della mia terra”. Alfonso Masini

“La sicurezza non può non essere al centro del programma della nostra coalizione, così come è da sempre al centro delle proposte politiche di Fratelli d’Italia. Ed è per questo che ci piace sottolineare come Alfonso Masini sia partito con il piede giusto.

Come ha detto il nostro candidato sindaco, è una esigenza che nasce proprio dalle istanze dei cittadini che giornalmente stiamo incontrando. Piazza della Repubblica è un esempio, ma abbiamo anche altri esempi. Penso a Setteville Nord e Marco Simone, da sempre alle prese con un’emergenza sicurezza, penso anche ad una sicurezza intesa in senso più esteso, come la viabilità di Via Roma, dove non sono bastate due vittime pochi anni fa per risolvere il problema dell’eccesso di velocità delle auto, in particolare di sera.

Penso ancora a Villalba, e alla palestra di Piazza Martiri delle Foibe, ancora fuori uso nonostante le tante promesse, penso ad Albuccione e a tutte le sue problematiche”. “Legalità e sicurezza passano attraverso presidi fissi e convenzioni con le altre associazioni, ma anche attraverso il prendersi cura dei luoghi della nostra città. Penso alle associazioni, ai comitati di quartiere, al lavoro di rete tra amministrazione e realtà territoriali.

A Guidonia sono tante, lavorano nell’ombra e sono state dimenticate completamente da questa amministrazione. Con loro e grazie a loro, con Masini sindaco, riusciremo a dare un volto nuovo a questa città, e a far svanire per sempre il diffuso senso di insicurezza che ci ha accompagnato in questi anni. Non più terre di nessuno, ma terre nostre”. Mario Pozzi