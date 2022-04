Castel Madama – Serra di marijuana nel casolare, quarantenne in manette

Arrestato a Castel Madama un quarantenne del posto: aveva trasformato un suo casolare di campagna in una serra artigianale per la coltivazione di marijuana. L’uomo, 41 anni, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Castel Madama mentre lavorava lo stupefacente proprio nel casolare.

All’interno i militari hanno trovato tutto l’occorrente per la lavorazione e anche 6 chili di stupefacente già essiccato e imbustato pronto per la vendita.

Nel casolare hanno infatti rinvenuto una serra indoor, dotata di tutte le attrezzature necessarie per la coltivazione e la crescita delle piante, ma anche flaconi di fertilizzanti.

L’arresto è stato convalidato e l’indagato, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.