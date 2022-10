TIVOLI – Lavori alla rete idrica, il Sindaco chiude la scuola e il Centro Anziani

Domani pomeriggio, giovedì 27 ottobre, resteranno chiusi la scuola e il Centro anziani di Campolimpido, frazione alla periferia del Comune di Tivoli.

Lo stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente numero 377 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA ORIGINALE – firmata oggi, mercoledì 26 ottobre, dal sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti.

La decisione fa seguito alla comunicazione di Acea ATO2 Spa che, a causa di un lavoro di manutenzione straordinaria sulla rete idrica del comune di Tivoli previsto per domani, giovedì 27 ottobre, dalle ore 14 alle ore 20, si potrebbero verificare mancanza d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti vie:

Via Campolimpido, da via Casal Fraschetti a strada Favale, Via Croce Giovanni Andrea, via Marcotulli, via San Carlo Borromeo, via Eugenio Tognazzi, via dei Cedri, via del Melograno, via Radiotti, via Guerrino Libertucci, via Angelo Leonini, vicolo Campolimpido, via Pier Giorgio Gallotti e relative traverse.

L’interruzione idrica – spiega il sindaco di Tivoli nell’ordinanza – comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici e non sussistono soluzioni alternative.

Tale temporanea interruzione idrica – aggiunge il sindaco Proietti – comporta una carenza delle misure igienico-sanitarie determinando l’impossibilità di garantire il normale funzionamento delle ordinarie attività didattiche ed extra-scolastiche, nonché di quelle ricreative del Centro polivalente anziani, rispettivamente ubicati nelle vie interessate dall’interruzione idrica.

Per ogni informazione, è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.