Mattarella positivo al Covid

Sosta forzata in Quirinale per il capo dello stato. Il presidente Sergio Mattarella è risultato positivo al Covid. L’aveva detto proprio lui, lo scorso 28 ottobre, inaugurando i “Giorni della ricerca” della fondazione Airc al Quirinale: “Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid, dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione”. Ma visto il ruolo per il presidente è sempre difficile conciliare la precauzione con un’agenda istituzionale fitta di impegni. E così, nonostante le quattro dosi di vaccino e le cautele, ieri la scoperta della positività al Covid all’età di 81 anni.

Poche linee di febbre e nessun sintomo, spiega la nota della presidenza della Repubblica. L’esito del tampone ha congelato comunque tutti i prossimi appuntamenti, tutti rinviati, anche se il Capo dello Stato “continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale”, specifica la nota.

L’ultima uscita pubblica di Mattarella mercoledì, a Milano dove, in serata, aveva partecipato dal Palco Reale alla prima della Scala, insieme alla premier Giorgia Meloni, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al presidente del Senato Ignazio La Russa.

Bacchettato dal virologo

“Non so se il presidente si è contagiato in quell’occasione della prima al teatro ‘La Scala’, questo non si può stabilire ma sicuramente quella era un’occasione a rischio, il presidente è una persona anziana, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio – spiega in un’intervista con l’agenzia Dire, il senatore Pd e virologo Andrea Crisanti – A mio avviso, se posso dirlo, il presidente Mattarella ha commesso una leggerezza, sicuramente non è un giovanotto e magari ha dato l’idea che il problema non esista più nemmeno per le persone anziane e invece il problema esiste”.

“Sicuramente il nostro presidente Mattarella è in una categoria non dico fragile, ma potenzialmente fragile – aggiunge il virologo – sicuramente ha fatto male a non mettersi la mascherina perché bisogna dare l’esempio ai fragili che la mascherina la devono mettere, perché un fragile anche se vaccinato rischia moltissimo, quindi se mai c’era da discutere sul problema dell’esempio. Una persona fragile si deve mettere la mascherina. Le persone fragili si infettano e possono anche avere delle complicazioni serie”.