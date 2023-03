Ad Albano Laziale week end a tutto cioccolato

Festa del Cioccolato ad Albano Lazio. Sabato 11 e domenica 12 marzo, da mattina a sera, in piazza Mazzini sarà allestito il Villaggio del Gusto con stand super golosi a base di cioccolato.

Ma non solo. In piazza ci saranno laboratori didattici dedicati a tutti per raccontare ed insegnare la storia, e la pratica cioccolatiera per adulti e bambini, per appassionarsi alla nobile arte o più semplicemente per trascorrere piacevoli momenti golosi. Ma anche mostre fotografiche, intrattenimento e tante leccornie da far venire l’acquolina in bocca, solo al pensiero.

Diciamolo oltre ad essere un occasione per cedere a tentazioni proibite per gran parte delle persone, è un evento culturale. Sì perché, non solo interessa la gastronomia per diffondere la cultura del cioccolato e tutto ciò che gli gira intorno… (l’arte, la maestria di artisti che hanno fatto della sua lavorazione una pratica che ha toccato livelli eccelsi) ma interessa fior fiore di studiosi per tutto quello che il cioccolato riesce a significare. L’evento nello specifico fa parte di una manifestazione che attraverso un tour, si definisce in senso più esteso Feste del Cioccolato Nazionali. Iniziativa itinerante che si svolge a livello nazionale per promuove in termini culturali il consumo del cioccolato di fattura artigianale. Per cui un evento principalmente culturale oltre che gastronomico. Si parla quindi di un consumo consapevole di prodotti buoni, un cioccolato che fa bene al cuore e dà conforto.