BOTTEGA P’64

La nostra Bottega non è però ancorata al passato: la tradizione delle lavorazioni manuali si integra alle moderne tecnologie di engraving dando vita ad una vera e propria rinascita della Bottega in Chiave Moderna. Far coesistere il laboratorio artigianale con le migliori tecnologie in un percorso suggestivo dove il cliente può interagire nelle varie fasi di lavorazione è ciò che ci differenzia.

MADE IN ITALY

Dall’intuizione alla forma, dal progetto alla realizzazione manuale, l’artigianalità è una delle caratteristiche portanti di Bottega così come l’attenzione alla qualità delle materie prime rigorosamente Made in Italy.

Realizziamo ogni occhiale a mano e su misura utilizzando soltanto lastre in Acetato Mazzucchelli un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Made in Italy per noi non è solo sinonimo di qualità ma significa restituire al territorio ciò che lui stesso ci ha donato, per questo uno dei principi cardine è anche la tutela di chi lavora a questo progetto e la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. Da qui la scelta di adottare acetati di cellulosa eco sostenibili.

A MANO E SU MISURA

Ogni occhiale viene realizzato su misura per il cliente che partecipa attivamente alla sua progettazione sviluppando un modello esclusivo nei materiali, nella forma, nei colori, nello spessore del frontale e nella particolarità delle aste su cui viene incisa una dedica a piacere.

Il percorso di realizzazione dell’occhiale inizia con il primo incontro con il cliente dove, attraverso una serie di domande mirate, intercettiamo le sfumature della sua personalità. Procediamo poi con la misurazione del viso e dei colori più adatti all’incarnato per definire insieme forma e colori dell’occhiale per poi dare vita al progetto e alle varie fasi di lavorazione.

Il nostro obiettivo è quello di restituire al cliente un accessorio unico che rispecchi la sua personalità, che quando lo indossi lo senta puramente suo, che sia unico come le sue stranezze, unico come il suo modo di essere, unico com’è unico ognuno di noi.