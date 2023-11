GUIDONIA – Allerta gialla, “Attila” spezza alberi e rami

Alberi e rami spezzati da Colleverde a Marco Simone e Setteville Nord fino a Villanova.

E’ stata una giornata si “superlavoro” quella di ieri, sabato 25 novembre, per la Protezione Civile “Nvg-Nucleo Volontari Guidonia” a causa di “Attila”, la sciabolata artica con forte vento e freddo che si è abbattuta su Roma e Provincia.

Due squadre della “Nvg” sono state impegnate in un totale di 9 interventi per la rimozione di rami ed alberi a terra che intralciavano la circolazione.

I volontari sono intervenuti in Via Casal Bianco (prima di via Germania e all’altezza dell’area di servizio Tamoil) e Via Agosta angolo via Subiaco, a Setteville Nord, Via Tito Livio, Via Lago di Como e Via Plutarco a Marco Simone Vecchio, a Via Monte Rosa nel quartiere di Colleverde, in Via Maremmana Inferiore a Villanova, in Via Tiburtina e in Via Pantano, la strada che collega la Maremmana a Guidonia Centro.

I volontari usufruiscono delle Motosege STIHL e sono dotati di tutti i DPI (Dispositivi di protezione individuale).

Chiunque si trovi in situazioni di pericolo o avvisti disagi in città e nelle località limitrofe è invitato a contattare i seguenti numeri:

– Sala Operativa Regionale: 803555

– Protezione Civile Guidonia: 328 758 7862