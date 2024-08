ORVINIO – Al via la Sagra dei Fagioli con le Cotiche

È uno scenario alquanto suggestivo quello che, ad Orvinio, ospiterà, anche quest’anno, la Sagra dei Fagioli con le Cotiche, prevista per sabato 10 agosto 2024.

L’appuntamento, infatti, cade proprio nella notte di San Lorenzo, tra stelle cadenti e l’imponente Castello, appartenente ai marchesi Malvezzi Campeggi, intorno al quale si sviluppa il piccolo borgo in provincia di Rieti, permettono di assistere ad uno scenario singolare, in cui non mancherà occasione per poter assaporare del buon cibo e divertirsi.

La festa inizierà alle 19 presso piazza del Comune, quando si potrà finalmente gustare la pietanza che dà il nome alla sagra, e che sarà servita in una scodella in coccio che, a fine serata, potrà essere portata a casa come ricordo e che è inclusa nel prezzo del menu.

(Camilla Nonni)