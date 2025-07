“Si avvisa la gentile clientela che a causa dell’ormai ricorrente gettata di cemento e presenza quindi di betoniere, domani mattina resteremo chiusi.

Un sentito ringraziamento alle istituzioni locali che nel più completo disinteresse e assoluto silenzio fanno sì che leggiamo dei lavori da un cartello apposto il giorno prima (se va bene).

Comunicheremo la prossima chiusura appena leggeremo il prossimo cartello!!!”.

E’ il contenuto del post pubblicato sulla pagina Facebook della Parafarmacia Moltoni di Via dei Cavalieri, 15, nel Centro storico di San Polo dei Cavalieri.

La Parafarmacia Moltoni di Via dei Cavalieri, 15, nel Centro storico di San Polo dei Cavalieri

Un post polemico nei confronti dell’ordinanza numero 35 emessa dal Comando della Polizia Locale venerdì scorso 27 giugno che dispone per domani martedì primo luglio dalle 7,30 alle 16 il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata sulla strada della Parafarmacia.

Il provvedimento è stato emesso per garantire la sicurezza dei lavori da quasi mezzo milione di euro per la “Mitigazione del rischio frana idrogeologico del centro storico comunale in località Sottobacco” in corso di esecuzione da parte della Ditta “Consorzio Simplex scarl” di Roma.

Una delle betoniere utilizzare per i lavori mentre staziona davanti alla Parafarmacia Moltoni di Via dei Cavalieri

“I lavori sono iniziati a febbraio – spiega il Dottor Moltoni che ha deciso di portare il caso alla ribalta attraverso il quotidiano on line Tiburno.Tv – Mai visto passare un amministratore pubblico per domandarci come va e se ci sono disagi, mai nessuno ad avvisarci dei giorni in cui si svolgono i lavori. Ormai sono mesi che subiamo questa situazione”.

In particolare il divieto di transito e sosta deve garantire la sicurezza per l’arrivo delle betoniere che dovranno effettuare la colata di cemento.

Uno scorcio di via dei Cavalieri

“Rumori e fumo allucinanti a causa dei motori delle betoniere accesi per ore – aggiunge il Dottor Moltoni – il fumo e la puzza di nafta si incanalano nei tubi del condizionatore della parafarmacia e ogni volta dobbiamo bionificare e sanificare i locali perché si riempie di polvere”.

“I lavori vanno fatti – conclude il titolare della Parafarmacia di Via dei Cavalieri – ma perché dobbiamo venire a sapere oggi che domani c’è la colata di cemento?

Perché nessuno viene ad informarci di quanto dureranno ancora i lavori?

Perché nessuno ci mette la faccia?”.