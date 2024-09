MONTEROTONDO – Discarica davanti all’asilo, bonifica a tempo di record

Bonifica dei rifiuti a tempo di record a Monterotondo.

Stamane, venerdì 27 settembre, gli operai dell’APM, l’Azienda Pluriservizi Monterotondo, hanno rimosso la discarica abusiva in piazza Aldo Moro, allo Scalo, lo slargo antistante la Scuola dell’Infanzia comunale e il complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di Ater Provincia di Roma in via Aldo Moro.

Un’immagine della discarica abusiva in piazza Aldo Moro a Monterotondo Scalo

Ieri pomeriggio, giovedì 26, i residenti avevano segnalato attraverso il quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, l’abbandono di armadi, tavoli, sedie, materassi, ma anche copertoni e spazzatura di ogni tipo nei pressi della cabina elettrica dove l’amministrazione comunale ha installato i cassonetti per la raccolta differenziata (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Stando al racconto degli abitanti, da anni più di qualche “zozzone” ha trasformato la piazza in una vera e propria discarica a cielo aperto, ricettacolo di topi e potenziale innesco per un incendio.

Per questo viene richiesta l’installazione di un impianto di videosorveglianza per arginare il fenomeno.