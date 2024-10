BELLEGRA – Sagra delle tacchie ai funghi porcini: due week end dedicati ai sapori d’autunno

A Bellegra, la città dei panorami nell’alta Valle dell’Aniene, si festeggia la Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni.

Stand aperti nel week end di sabato 5 e 6 ottobre e nel fine settimana successivo l’11, 12 e 13 ottobre.

La XVI edizione della sagra sarà ancora più speciale: due giorni in più per gustare le deliziose tacchie ai funghi porcini e altri sapori dell’autunno. A dare il via all’evento venerdì 4 ottobre la I edizione dei “Sentieri Gastronomici” con cinque chef rinomati.

Organizzata dalla Pro Loco di Bellegra, la Sagra celebra due prodotti gustosi e tipici della cucina e del territorio bellegrano.

Le tacchie, nell’antica ricetta delle nonne bellegrane, sono un tipo di pasta fatta a mano con acqua, farina e uova che una volta “ammassate” vengono tagliate a mano in maniera casuale ma sempre in modo da darle la tipica forma a rettangoli irregolari.

L’abbinamento classico che da sempre è caratteristico della cucina bellegrana è con i saporiti funghi porcini di cui i boschi di Bellegra sono ricchi in questo periodo dell’anno.

La Sagra in pillole

Pranzo e cena presso gli stand gastronomici, più punti di distribuzione per evitare spiacevoli file, mercatino artigianale, spettacoli musicali e folckloristici, area giochi per bambini, possibilità di mangiare in una piazza coperta e riscaldata in caso di maltempo, parcheggi e servizio navetta gratuito.