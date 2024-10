𝑵𝒆𝒘𝒔: negli ultimi 20 anni negli USA il vino italiano è cresciuto in valore del +148%; Riccardo Cotarella nominato Presidente onorario dell’Union Internationale des Oenologues; truffa da un milione di euro, vini toscani industriali venduti in Cina come Sassicaia o Brunello.

Giorgia Biancomonte, titolare di WineGo Shop ci racconta il Ronco del Cerò, #sauvignon dell’azienda Venica & Venica

𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊: 27-28 ottobre Hotel Bestay Roma”L’italia del #pinotnero”, evento organizzato da Vinodabere Winetodrink; domenica 27 ottobre visita guidata e degustazione presso la cantina Castel De Paolis a #grottaferrata, info e prenotazioni Vino in fieri; lunedì 28 ottobre presentazione in anteprima Guida Rosa Rosati Rosè c/o il Ristorante Vineria Al Guelfo Negher.

