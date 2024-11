GUIDONIA – Scontro tra auto all’incrocio maledetto: traffico in tilt

E’ uno degli incroci più pericolosi del Centro cittadino, teatro di frequenti incidenti stradali: l’ultimo è avvenuto stamane, domenica 24 novembre.

Un drammatico scontro tra due auto all’intersezione tra via Augusto Bordin e via Maurizio Moris, nel Centro di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 11.

Una Volkswagen Golf viaggiava lungo via Augusto Bordin, la strada che collega la stazione ferroviaria di Guidonia a via Pantano e largo Agrippina.

Una Audi, proveniente da via Mario Di Trani, aveva appena attraversato il passaggio a livello per imboccare via Maurizio Moris, la strada della biblioteca comunale.

Per cause in corso di accertamento, la Golf ha oltrepassato lo stop scontrandosi con l’altra auto che nell’impatto di è ribaltata.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.

La circolazione è bloccata.