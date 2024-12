GUIDONIA – Investito sulla Tiburtina, il 19enne è in condizioni disperate

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi, ma gli accertamenti medici hanno certificato un quadro clinico disperato.

Per questo stanotte è stato trasferito al Policlinico “Umberto I” di Roma il 19enne romeno che ieri sera, mercoledì 4 dicembre, è stato investito da un’auto sulla via Tiburtina, in località Bivio di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, nell’impatto il ragazzo – Matias F. A. – ha riportato la frattura del bacino e un’emorragia cerebrale. La prognosi è riservata.

Il tratto della via Tiburtina dove si è consumato il drammatico investimento

L’ennesimo dramma della strada a Guidonia Montecelio si è consumato verso le ore 20,30 all’altezza del civico 172 della Tiburtina, al chilometro 21,400, in un tratto rettilineo e sufficientemente illuminato, in prossimità della fermata dei bus.

Una Fiat Punto condotta da una 28enne italiana di Bagni viaggiava nella corsia in direzione Tivoli quando, per cause in corso di accertamento, ha investito il 19enne romeno poco prima delle strisce pedonali antistanti la fermata: il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto bagnato per circa 3 metri e la conducente dell’auto ha immediatamente arrestato il veicolo.

All’arrivo dei soccorritori Matias F. A. era privo di coscienza, per questo i sanitari dell’ambulanza del 118 gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’auto medica.

A quel punto il ragazzo è stato intubato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli. Sottoposto a Tac, i medici hanno accertato la gravità delle sue condizioni, per questo poco dopo la mezzanotte il 19enne è stato trasferito a bordo del Centro Mobile di Rianimazione presso il DEA del Policlinico “Umberto I” di Roma.

In via Tiburtina anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Tivoli per effettuare i rilievi. I militari hanno sottoposto la 28enne italiana ai test per accertare l’eventuale assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti al momento della guida.

Le indagini sono ancora in corso: a stabilire l’esatta dinamica del drammatico incidente sarà la ricostruzione dei militari dell’Arma.