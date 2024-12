TIVOLI – Termosifoni rotti, niente lezioni alla scuola elementare

Oggi, venerdì 13 dicembre, niente lezioni per gli alunni della scuola elementare “Gianni Rodari” di Tivoli Terme.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 425 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata ieri, giovedì 12 dicembre, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Il provvedimento è stato adottato a seguito del malfunzionamento dell’impianto termico, per cui il settore Lavori pubblici ha programmato per la giornata di oggi un intervento di riparazione nel plesso di via Carlo Collodi.

Nell’ordinanza il sindaco Innocenzi sottolinea che l’attuale situazione climatica, con il perdurare di persistenti abbassamenti della temperatura invernale, non consente il regolare svolgimento delle lezioni e rende necessario provvedere con urgenza alla risoluzione del guasto al sistema di riscaldamento.