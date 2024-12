RIANO – Torna la Sagra del Pangiallo e della Polenta

Anche quest’anno, l’atmosfera natalizia è ormai entrata nel vivo, tra le prime corse per la caccia al regalo perfetto e la scelta del menu natalizio: attività elettrizzanti, perché si penserà già al momento in cui verranno scartati i doni o quando si starà insieme a tavola, ma allo stesso tempo stressanti, soprattutto se inserite nella routine quotidiana.

E quindi, per staccare dalla frenesia di tutti i giorni, non c’è occasione migliore per potersi rilassare a Riano, in provincia di Roma, con la Sagra del Pangiallo e della Polenta, che si terrà domenica 15 dicembre 2024 in piazza Piombino e ormai giunta alla sua 12° edizione.

Tutti gli eventi in programma per sabato 14 dicembre 2024, come era previsto nel programma, sono stati annullati a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Domenica mattina, alle 10, si inizia con l’apertura straordinaria delle Dimore Storiche del Lazio; seguirà alle 12 l’evento “Note di Natale” con il concerto “Arie al Castello”.

Alle 12:30, è prevista l’apertura degli stand enogastronomici a cura della Pro Loco di Riano, dove si potranno trovare tanti prodotti tipici della tradizione, senza dimenticare il pangiallo e la polenta, che danno il nome alla sagra.

Il pangiallo, dolce tipico di Riano, è composto da frutta secca, cacao, liquori e frutta candita; il tutto viene fatto macerare per giorni e poi cotto in forno: questa piccola “pagnotta”, per via della forma del dolce, si chiama così perché la pastella di uova spalmata sull’impasto, dopo la cottura, diventa gialla.

Il pomeriggio, dalle 17, si continua con le visite guidate presso il Castello Baronale Boncompagni Ludovisi.

Mentre, a partire dalle 18, è prevista l’imperdibile presentazione della Graphic Novel “L’Inferno di Beatrice” di Beatrice Riccioni, con Marianna Mariotti a dialogo con l’autrice.

Si ricorda anche la presenza di Babbo Natale e dei mercatini nel centro storico di Riano, dove poter curiosare tra tutte le bancarelle e magari trovare qualche grazioso pensierino da regalare a Natale quest’anno.

(Camilla Nonni)