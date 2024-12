Quando ha visto uno dei due litiganti armato di forbici, non ha esitato a intervenire.

Prima gli ha bloccato un braccio, poi lo ha ammanettato e immobilizzato.

Scene da film action stamattina, martedì 31 dicembre, a Guidonia Montecelio, dove due uomini hanno ingaggiato una lite in strada sedata dal pronto intervento di un agente della Polizia Locale.

Il tratto della via Maremmana inferiore in cui stamane è avvenuta l’aggressione a colpi di forbici

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 12,40 in via Maremmana inferiore, la strada principale di Villanova, il quartiere più densamente popolato della Città dell’Aria.

In corrispondenza dell’intersezione con via Rodolfo Morandi, un italiano di 47 anni e un uomo di apparenti origini nordafricane hanno iniziato a darsele di santa ragione in mezzo alla strada.

Tra il fuggi fuggi dei passanti, la scena ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli automobilisti in transito paralizzando il traffico.

In quello stesso momento su via Maremmana procedeva in auto anche il Vice Sovrintendente della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Angelo Giancola, lo stesso che stamane ha rinvenuto un ordigno bellico inesploso in via Filangeri, a pochi isolati dal luogo della lite (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’agente ha notato che il 47enne impugnava nella mano destra due paia di forbici e tentava di colpire il rivale.

A quel punto, il Vice Sovrintendente è intervenuto durante la lite, neutralizzando non senza fatica qualsiasi tentativo di reazione da parte dell’uomo armato, fortunatamente senza conseguenze per nessuno.

Mentre in via Maremmana intervenivano altre pattuglie della Polizia Locale, il rivale nordafricano si è dileguato.

Gli agenti hanno sequestrato al 47enne italiano due paia di forbici della lunghezza di circa 17 centimetri: per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura di Tivoli per porto abusivo di arma fuori della propria abitazione.

Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale per risalire al movente della lite anche attraverso l’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona.