TIVOLI – Picchiato a bastonate in testa, egiziano grave in ospedale

Ai soccorritori ha raccontato di essere stato aggredito a bastonate in testa.

Così oggi pomeriggio, giovedì 2 gennaio, un cittadino egiziano è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Tivoli

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 15,30 in piazza Bartolomeo della Queva, a Tivoli Terme, piazza già nota per episodi di violenza e di bivacco alcolico per questo attenzionata da controlli notturni disposti la scorsa estate da parte dell’amministrazione comunale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli intervenuti immediatamente sul posto, è esplosa una lite tra egiziani a colpi di bastoni e coltelli e uno dei contendenti ha avuto la peggio.

L’extracomunitario, senza documenti, è stato trasportato da un’ambulanza del 118 col viso ridotto in una maschera di sangue al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli in codice rosso per dinamica.

Ai sanitari ha riferito di essere stato colpito a bastonate in testa, per questo l’egiziano è stato visitato e sottoposto ad accertamenti radiografici per una ferita alla tempia sinistra.

L’uomo non è in pericolo di vita.

I militari dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica dei fatti attraverso le testimonianze dei presenti.

Le indagini sono in corso.