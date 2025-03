TIVOLI – Torna l’illuminazione al quartiere “Il Giglio”, i comunisti: “Merito dei cittadini”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Si riaccende l’illuminazione al quartiere “Il Giglio”, dal Circolo di Rifondazione Comunista di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Rifondazione Comunista Tivoli esprime la sua soddisfazione per la vittoria degli abitanti del quartiere Il Giglio, che con tenacia, coraggio, forza e determinazione sono riusciti a mettere l’Amministrazione guidata dal Sindaco Innocenti con le spalle al muro.

Grazie all’unità dei residenti, è stato possibile obbligare l’Amministrazione a intervenire tempestivamente per il ripristino dell’illuminazione nel quartiere.

Questa conquista è stata il risultato di una straordinaria mobilitazione avvenuta sotto il Comune lo scorso 30 dicembre, durante un Consiglio Comunale.

I cittadini hanno alzato la voce non solo attraverso una protesta pacifica, ma anche presentando una denuncia alla Procura di Tivoli. Inoltre, il tempestivo intervento della trasmissione “Striscia la Notizia”, che ha messo la situazione all’attenzione pubblica e ha incontrato il Sindaco, ha giocato un ruolo cruciale nell’indurlo a impegnarsi pubblicamente per il ripristino dell’illuminazione.

Detto ciò, ci lascia perplessi il tono trionfalistico con cui il Sindaco Innocenti comunica questo risultato.

È importante ricordare che si tratta esclusivamente di un dovere fondamentale del Primo Cittadino: garantire la sicurezza dei cittadini e risolvere le problematiche della città per cui viene retribuito dai contribuenti.

Ci preme sottolineare che il problema dell’illuminazione non è stato risolto in modo definitivo. Come già evidenziato nel mese di settembre, l’Amministrazione ha fornito solo una soluzione temporanea al ripristino dell’illuminazione.

È ora imprescindibile trovare una soluzione definitiva affinché il Comune possa farsi carico della gestione dell’illuminazione in modo permanente e garantire così la sicurezza e il benessere dei residenti.

Quanto fatto dagli abitanti del quartiere il Giglio deve essere preso da esempio per tutti i cittadini di Tivoli che non si vedono riconosciuti i propri diritti non vedono risolti i propri problemi

Rifondazione Comunista Tivoli continuerà a seguire da vicino questa questione affinché gli interessi della comunità restino sempre al primo posto”.