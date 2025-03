Lavori urgenti sulla A24: uscita obbligatoria allo svincolo di Settecamini

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 23:00 di domani, venerdì 7 marzo, alle ore 05:00 del giorno successivo, sarà chiusa al traffico la Complanare Ovest (direzione Roma Centro) tra lo Svincolo di Settecamini ed il GRA per il traffico proveniente da Lunghezza/Barriera di Roma Est.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, per tutti i veicoli provenienti da Lunghezza/Roma Est sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Settecamini, dove sarà possibile proseguire sulla viabilità ordinaria in direzione di Roma tramite Via del Tecnopolo e la SS5 Tiburtina, e sarà inoltre interdetto l’accesso dello Svincolo di Settecamini in direzione del GRA, per cui si consiglia sempre di usufruire di Via del Tecnopolo e della SS5 Tiburtina.

Per il traffico proveniente da Lunghezza/Roma Est e diretto sul GRA sarà inoltre possibile usufruire dei varchi tra Complanare Ovest ed A24 e tra A24 e Complanare Ovest presenti rispettivamente alla progr. km 3+800 (varco 1) ed alla progr. km 1+400 (varco 3).

Sempre per urgenti lavori di manutenzione, richiesti in questo caso dal Comune di Roma, dalle ore 07:00 alle ore 12:00 del giorno 8 marzo 2025 sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Viale Togliatti della Complanare Ovest per il traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare di Roma o dalla Barriera di Roma Est e diretto verso Roma Centro.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, tutti i veicoli provenienti dal Grande Raccordo Anulare o dalla Barriera di Roma Est e diretti verso la viabilità ordinaria di viale Togliatti potranno uscire allo svincolo di Via Tor Cervara e usufruire poi di Via Raffaele Costi e via di Tor Cervara per raggiungere la Via Tiburtina o la Via Collatina.

In alternativa, potranno uscire allo svincolo del Grande Raccordo Anulare per raggiungere l’uscita di Via Tiburtina o quella di La Rustica.