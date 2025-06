Un cecchino appostato tra gli alberi.

Due colpi sordi.

Una donna svenuta.

Urla e fuggi fuggi generale.

Scene di ordinario terrore metropolitano all’interno di un campo di calcio dove era in corso un torneo di bambini.

E’ accaduto nella serata di lunedì 23 giugno presso l’impianto sportivo di Rocca Bruna a Villa Adriana, quartiere alla periferia di Tivoli.

Il bilancio è di una 40enne trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” e di un uomo fermato dalla Polizia per aver sparato sulla folla con un fucile da softair modificato.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 20.20 nell’impianto gestito dalla “Asd Villa Adriana”, dove era in corso la prima giornata del 40esimo Memorial Michela Giammarco, torneo di calcio giovanile riservato ai nati nel 2010, 2011 e 2012, organizzato dalla Associazione di volontariato “Michela Stella Maris” in collaborazione con la stessa “Asd Villa Adriana” che si concluderà il 30 giugno con le finali.

Nel pomeriggio si erano sfidate “Villa Adriana” e “Nova 7”per la categoria 2010 e “Villa Adriana” e “Pro Calcio Castel Madama” per la categoria 2010. Alle 19 per i 2010 “Guidonia”-”Pro Calcio Castel Madama” e per i 2011 “Zagarolo”-“Nova 7”.

Gli arbitri avevano appena fischiato la fine dei due incontri.

I ragazzini si erano recati negli spogliatoi per la doccia. Genitori e parenti erano in attesa nel piazzale del centro sportivo.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte, proprio in quel momento almeno due pallini d’acciaio hanno sibilato vicino alle orecchie dei presenti.

Il secondo si è conficcato nel polso di una donna di circa 40 anni, mamma di uno degli atleti appena entrati negli spogliatoi.

Pare che per lo choc e il dolore la donna abbia perso temporaneamente i sensi subito soccorsa dal marito e dagli altri genitori.

Immediatamente è stato lanciato l’sos al Numero Unico per le Emergenze 112 e sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la 40enne al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista di Tivoli.

In via di Rocca Bruna sono sopraggiunte anche volanti della Polizia di Stato dal commissariato di Tivoli e da Roma.

Acquisite le prime informazioni, gli agenti hanno organizzato una battuta di ricerca nelle campagne circostanti l’impianto sportivo culminata col fermo di un sospettato.

Stando sempre alle prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di un fucile di precisione da softair, una replica di un’arma da fuoco utilizzata nello sport di simulazione di combattimento.

Il sospettato è attualmente in Commissariato.