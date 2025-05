MENTANA – Folla di cittadini al funerale: traffico deviato in Centro

Il Comune di Mentana modifica la circolazione e la sosta dei veicoli nel Centro cittadino per la giornata di domani, venerdì 16 maggio.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 63 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata ieri, mercoledì 14 maggio, dal Comandante della Polizia Locale di Mentana Valerio Sepiesti.

Il provvedimento è stato emesso per consentire lo svolgimento di un funerale che avrà luogo alle ore 11 presso la Chiesa San Nicola di Bari, a Mentana centro, al quale è prevista una grande partecipazione di cittadini.

Il luogo di culto è situato in Via Amendola, strada ad alta densità di traffico veicolare, interessata anche dal transito di mezzi pesanti e del trasporto pubblico, per questo il Comune ritiene necessario di adottare provvedimenti temporanei di viabilità per motivi di sicurezza della circolazione e dei partecipanti alla cerimonia funebre.

L’ordinanza prevede dalle ore 10 fino al termine dello svolgimento del rito funebre:

• VIA AMENDOLA (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Reatina e il civico 28);

• VIA REATINA (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via della Rimessa e l’intersezione con Via Amendola).

Inoltre verranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: DIVIETO DI SOSTA, AMBO I LATI, CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto gli autorizzati, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta.

Dalle ore 10:00 fino al termine dello svolgimento del rito funebre, nella sotto elencata via o parte di via:

• VIA REATINA (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via della Rimessa e l’intersezione con Via Amendola); siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

DIVIETO DI TRANSITO, con la sola esclusione dei mezzi di Soccorso, di Polizia, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito.

L’ordinanza dispone che durante tutto il periodo di vigenza del divieto di transito in via Reatina il traffico veicolare sia deviato come di seguito indicato:

Il traffico veicolare proveniente da Via Reatina con direzione Mentana centro, nel punto d’intersezione con Via della Rimessa, avrà l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione Via Giolitti.

I partecipanti al funerale dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti.