In occasione delle consultazioni elettorali amministrative previste per i giorni domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, l’Ufficio Elettorale del Comune di Fonte Nuova effettuerà aperture straordinarie per consentire il rilascio delle tessere elettorali, dei duplicati e per ogni altra esigenza legata al regolare esercizio del diritto di voto.

I cittadini sono invitati a verificare per tempo la validità della propria tessera elettorale e a richiedere eventuali duplicati in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento.

Di seguito gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Elettorale nei giorni precedenti e durante le giornate di voto.

data dalle ore – alle ore dalle ore – alle ore

Lunedì 19 Maggio 9:00-12:00 15:30–17:30

Martedì 20 Maggio 9:00-12:00 14:30–17:30

Mercoledì 21 Maggio 9:00-12:00 14:30–17:30

Giovedì 22 Maggio 9:00-12:00 15:30–17:30

Venerdì 23 Maggio 9:00-18:00

Sabato 24 Maggio 9:00–18:00

Domenica 25 Maggio 7:00-23:00

Lunedì 26 Maggio 7:00-15:00