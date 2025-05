CALCIO – Guidonia obbligata a vincere a Siracusa per accedere alle semifinali

Domenica 18 maggio alle ore 16:00, il Guidonia Montecelio 1937 affronterà il Siracusa Calcio 1924 allo stadio “Nicola De Simone” nella terza e decisiva giornata del Girone 3 della Poule Scudetto di Serie D. Dopo la sconfitta per 4-3 contro il Casarano nella seconda giornata, i rossoblù sono costretti a vincere per sperare nell’accesso alle semifinali.

Il Siracusa, dal canto suo, ha già superato il Casarano per 3-1 nella prima giornata e, con una vittoria contro il Guidonia, si assicurerebbe il primo posto nel girone e la qualificazione diretta alle semifinali. In caso di pareggio o sconfitta, la classifica avulsa e la differenza reti determineranno la squadra che avanzerà nel torneo.

Il tecnico del Guidonia, Ciro Ginestra, ha dichiarato nel dopo gara contro il Casarano: “Non mi piace perdere. Andremo in Sicilia con il nostro solito gioco, ma questa volta con l’obiettivo di vincere. Vogliamo dimostrare il nostro valore anche nella Poule Scudetto.”

Dopo i festeggiamenti per la promozione in Serie C, i giocatori del Guidonia sono determinati a continuare il loro percorso vincente. La squadra spera di replicare le prestazioni che l’hanno portata al successo nel Girone G e di portare a casa una vittoria fondamentale contro il Siracusa.

Il sostegno dei tifosi sarà cruciale in questa trasferta difficile. La società invita tutti i sostenitori a seguire la squadra e a continuare a mostrare il loro entusiasmo e la loro passione, elementi che hanno accompagnato il Guidonia Montecelio 1937 per tutta la stagione.

(Daniele Di Cerbo)