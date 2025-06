PALOMBARA SABINA – Arriva l’Autoscan: caccia ai mezzi senza assicurazione e revisione

Si chiama Autoscan, è uno strumento tecnologico che consente di rilevare i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o senza revisione, leggendo la targa in tempo reale e confrontandola con la banca dati del Ministero dei Trasporti.

Ora anche la Polizia Locale del Comune di Palombara Sabina si è dotata del nuovo sistema elettronico di rilevazione di comportamenti contrari al Codice della Strada.

Lo annuncia in un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 3 giugno, il Comandante della Polizia Locale

Stefano Mormone.

L’Autoscan, che verrà utilizzato dai prossimi giorni, è composto da un’unità di ripresa, con due telecamere ad alta risoluzione, di cui una ad infrarossi, che permette di effettuare riprese video e scattare fotogrammi dei veicoli attenzionati.

Nel comunicato stampa il Comandante Mormone evidenzia che il sistema è in grado di effettuare visure in tempo reale presso la banca dati del Ddt per il controllo delle revisioni e alla banca dati Ania per il controllo della copertura assicurativa, nonché effettuare altre analisi richieste dagli operatori.

“Dopo alcuni test tecnici ed un corso di formazione per il personale dipendente avvenuti nel mese di maggio – conclude il Comandante della Polizia Locale Stefano Mormone – nei prossimi giorni verrà effettuata la messa in campo dello strumento al fine di contrastare la circolazione dei veicoli non in regola ed elevare il grado di sicurezza su tutto il territorio comunale”.