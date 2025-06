CASTEL MADAMA – Gli atleti castellani protagonisti al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica

In due hanno raggiunto il podio più alto, tre hanno vinto la medaglia di bronzo, altri hanno dimostrato passione e talento.

E’ il bilancio della partecipazione alla fase finale del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica da parte degli atleti della “A.S.D. Gymnos Aniene” di Castel Madama.

Gli straordinari risultati ottenuti durante la competizione svoltasi a Lignano Sabbiadoro sono stati celebrati dall’amministrazione comunale.

Il Sindaco Michele Nonni e l’Assessore allo Sport Stefano Scardala si sono pubblicamente congratulati per i risultati ottenuti dai giovani talenti, frutto di dedizione, impegno e grande passione.

“Le medaglie e i piazzamenti di rilievo conquistati testimoniano l’eccellenza del lavoro svolto dalla società sportiva e l’indiscusso valore dei nostri atleti”, sottolineano in un comunicato stampa il sindaco e l’assessore.

Per la cronaca Davide Caputo ha conquistato il primo posto nella categoria Lupetti Medium Prima Fascia Special, laureandosi campione nazionale.

Marte Berni ha ottenuto un significativo settimo posto nella categoria Tigrotti Large e un eccellente quarto posto nella specialità del Mini Trampolino.

Manila Di Giuseppe ha raggiunto un meritato terzo posto nella specialità del Volteggio.

Valentina Piacentini si è distinta come campionessa nazionale, portando in alto il nome di Castel Madama.

Francesca Mancini ha conquistato un encomiabile terzo posto.

Stefania Cerrito ha dimostrato grande versatilità ottenendo un terzo posto alla Trave, un quarto posto al Volteggio e un quinto posto al Corpo Libero.

Alessandra Flamini ha ottenuto un ottimo quarto posto nella specialità Trave.

Cecilia Schiavella si è classificata al quarto posto nella categoria Ragazze Large.

“Questi risultati sono la dimostrazione che con passione, sacrificio e impegno si possono raggiungere traguardi molto importanti – ha dichiarato il Sindaco Nonni – I nostri giovani atleti sono un esempio per tutta la comunità e motivo di grande orgoglio per Castel Madama. Ringraziamo la A.S.D. Gymnos Aniene per il costante lavoro di promozione sportiva e di valori condivisi, e per la formazione e la crescita sana di questi campioni”.

“La ginnastica artistica richiede disciplina, coordinazione e una forte determinazione – ha aggiunto l’Assessore allo Sport – I successi ottenuti a Lignano Sabbiadoro sono la prova del talento dei nostri ragazzi e della qualità dell’insegnamento offerto dalla società.

Continueremo a sostenere e valorizzare le attività sportive sul nostro territorio, riconoscendo l’importanza dello sport come veicolo di crescita e benessere”.