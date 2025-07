Un complesso di 40 appartamenti e un supermercato.

La cosiddetta “Buca di Setteville”

E’ il destino per la cosiddetta “Buca di Setteville”, l’area compresa tra via Giosuè Carducci, via Vincenzo Monti, via Giovanni Pascoli e via Carlo Todini, nel quartiere di Guidonia Montecelio al confine con la Capitale. Quello che da oltre 40 anni è un vero e proprio monumento al degrado, ubicato all’ingresso della città per chi proviene da Roma, è pronto per essere riqualificato.

Ieri, martedì 22 luglio, con la determina numero 44 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo ha infatti approvato la proposta di modifica al Piano di Riqualificazione Urbana (PRU) di Setteville per le “Zone B2, Bmp, B3, F2, F3, F4”.

Col provvedimento immediatamente esecutivo l’amministrazione accoglie il progetto presentato dall’architetto Antonio Di Renzo per conto della “Immobiliare Isep Srl” e di Domenico Filippella e Filomena Filippella, due fratelli di 51 e 53 anni residenti a Setteville, proprietari di tre lotti interessati dal Piano di Riqualificazione Urbana per una superficie catastale complessiva di 7.880 metri quadrati.

La determina approva la proposta di variante al Piano Particolareggiato approvato nel 2014 richiesta dalla “Immobiliare Isep Srl” e da Domenico Filippella e Filomena Filippella.

La “Buca” insieme ai terreni dei fratelli Filippella misurano complessivamente 7.880 metri quadrati per un volume totale di 17.439,24 metri cubi, di cui il 60% residenziale pari a 10.463,54 metri cubi e il restante 40% commerciale per ulteriori 6.975,70 metri cubi.

Con la variante la volumetria varia in 9.765,97 metri cubi di residenziale e 7.673,27 di commerciale.

Numeri che, tradotti, equivalgono a circa 40 appartamenti di media superficie e ad una media struttura di vendita, ossia un supermercato di circa 1800-2000 metri quadrati.