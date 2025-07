Due giorni di gare, performance straordinarie e un pubblico che ha regalato vibrazioni indimenticabili.

Così le atlete della SassoLab Academy di Tivoli sono state protagoniste del Campionato nazionale di Pole & Aerial Art organizzato sabato 19 e domenica 20 luglio a Cinecittà World da Italia Pole & Aerial, il progetto nazionale attivo da 12 anni che offre competizioni e formazione ad alto livello e collabora con FIDESM – Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali per promuovere e regolamentare in Italia le discipline facendole riconoscere a livello professionistico.

Le giovani atlete tiburtine si sono distinte nel Contest nazionale che raccoglie i migliori artisti italiani del mondo Pole e Aerial, un insieme di discipline artistiche e sportive che uniscono l’eleganza, la leggerezza e l’espressività della danza alla spettacolarità e all’abilità tecnica delle acrobazie su un palo (pole) e su attrezzi sospesi come tessuti, cerchi, trapezi o corde.

Le ragazze della SassoLab Academy, si sono infatti qualificate per la prestigiosa Pole & Aerial World Cup 2025, che si terrà a Bologna il prossimo novembre.

In particolare il gruppo Senior, composto da Gloria Giorgione, Alessandra Castaldi, Rachele Magini e Martina Vitali, ha conquistato il primo posto nella propria categoria, dimostrando enorme spirito di squadra.

Nel settore individuale, hanno brillato Emma Maria Porcari, prima classificata nella categoria Junior Under 14 RISING STARS – LIVELLO FEDERALE A; Matilda Ricci, seconda classificata nella stessa categoria; Ludovica Mauriello, seconda classificata nella Junior Under 18 RISING STARS – LIVELLO FEDERALE A; Ginevra Leone, prima classificata nella Junior Under 18 ROOKIES – LIVELLO FEDERALE B; Giulia Frinolli Puzzilli e Sofia Cattani, rispettivamente prima e seconda classificata nella Junior Under 14 ROOKIES – LIVELLO FEDERALE B; Camilla Paoletti, prima classificata nella categoria Individuali Attrezzi Misti (Amaca) – LIVELLO FEDERALE B.

Ottimi piazzamenti anche per Vittoria Cinus e Annagiulia Ubaldi.

La vittoria delle ragazze è stata elogiata dall’amministrazione comunale.

“Tivoli sta vivendo un momento straordinario nello sport – si legge in un comunicato stampa di Palazzo San Bernardino – Risultati che non arrivano per caso, ma che sono frutto di un lavoro continuo.

A tutte loro va il nostro più sincero ringraziamento.

Grazie anche alle famiglie, agli allenatori e alle associazioni sportive.

Tivoli dimostra ancora una volta di essere terra di sport e di talento”.