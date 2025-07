GUIDONIA – Comune, Michele Venturiello in giunta al posto di Claudio Zarro

Oggi, venerdì 25 luglio, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo ha ricomposto la squadra di governo e riassegnato le deleghe agli assessori revocate lo scorso 15 luglio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In un comunicato stampa l’amministrazione comunale annuncia che “all’esito di una utile verifica politica in seno alla maggioranza è maturata la decisione di modificare l’assetto della giunta” con l’ingresso in squadra del consigliere comunale di Forza Italia eletto con la lista civica Città Nuova Michele Venturiello nel ruolo di assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Commercio.

La nuova giunta sarà così composta:

– Paola De Dominicis: Vice Sindaca con delega al PNRR e al monitoraggio dei bandi e dei finanziamenti pubblici;

– Cristina Rossi: Assessore alle Politiche Sociali e Sport;

– Valentina Torresi: Assessore al Bilancio e alle Finanze;

– Andrea Mazza: Assessore all’Ambiente e Patrimonio;

– Mario Proietti: Assessore ai Lavori Pubblici;

– Paolo Ruggeri: Assessore all’Urbanistica;

– Michele Venturiello: Assessore alla Cultura e al Commercio.

Dopo le dimissioni di Michele Venturiello dal Consiglio comunale, che saranno rassegnate alla fine della seduta convocata per lunedì 28 luglio, si procederà con la sua surroga che porterà all’elezione a Consigliera comunale di Veruska Sirimarco, attualmente prima dei non eletti nella Lista Civica Città Nuova.

“Sono felice per l’ingresso in giunta dell’avvocato Michele Venturiello – commenta il Sindaco Lombardo – la sua esperienza amministrativa e professionale ci sarà preziosa per il prosieguo della nostra azione amministrativa”.

“Faccio gli auguri – conclude il sindaco Lombardo – alla neo-Consigliera Veruska Sirimarco che porterà in Amministrazione nuove competenze e nuovo entusiasmo e ringrazio Claudio Zarro per l’enorme mole di lavoro che ha profuso per un anno e mezzo alla guida del suo assessorato”.