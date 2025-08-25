In quello spazio è cresciuto praticando il suo sport preferito.

E in quello spazio continua idealmente a giocare insieme agli amici.

Così domenica 14 settembre dalle ore 10,30 al Parco Sogno di Malala di Villa Adriana si terrà il secondo Torneo di Basket “Augusto” dedicato ad Augusto Pennacchi, il 18enne deceduto il 7 giugno scorso dopo sei giorni di agonia in seguito all’incidente stradale avvenuto a Palombara Sabina, dove è stato travolto da uno scooter Honda Sh 300 condotto da un 27enne romano di San Basilio risultato positivo agli esami tossicologici su alcol e cocaina e senza la patente di guida cosiddetta “A2” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’iniziativa è promossa dalla famiglia e sostenuta dall’associazione “La Voce dei Diritti” che donerà un albero in memoria di Augusto, atleta del “Basket Guidonia” e alunno del Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli diplomato con 100 e Lode.

Collabora alla realizzazione dell’evento l’associazione “Famiglie di Angeli”, onlus nata per ricordare Margherita Diazenna, uccisa all’età di 19 anni il primo aprile del 2002 da un pirata della strada.

Sotto l’albero verrà installata una targa in ricordo del 18enne e di tutte le vittime della strada donata sempre dall’associazione “La Voce dei Diritti” ai genitori Fabio e Arianna, al fratello Claudio e alla sorella Ilaria.

Durante la giornata sul campo dove giocava Augusto si sfideranno in formazioni da 3 gli amici, i compagni di squadra e gli appassionati di basket.

A seguire Dj Set, buffet e altro.

Quello di domenica 14 settembre è il secondo torneo di pallacanestro in ricordo del 18enne di Villa Adriana. Il 6 luglio scorso sempre al Parco Sogno di Malala si è svolto il primo torneo in memoria di Augusto (CLICCA E GUARDA IL VIDEO).

Per partecipare al torneo contattare il numero 373 8813645.