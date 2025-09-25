VALMONTONE – Il tir si schianta contro il guardrail

Drammatico incidente stradale all’alba di oggi, giovedì 25 settembre, sull’autostrada del Sole A1.
Il bilancio è di un tir distrutto e un conducente ferito.
Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, il fatto è avvenuto verso le ore 4,30 all’altezza del chilometro 585, in prossimità dell’uscita di Valmontone dove un mezzo pesante si è scontrato contro il guardrail.
Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Palestrina che ha estratto dalle lamiere il conducente del camion, rimasto intrappolato all’interno della cabina.
L’uomo è stato affidato alle cure del 118.
La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia stradale.