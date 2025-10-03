Il transito viene interdetto alle 7 del mattino e riaperto dopo circa 10 ore.

Va avanti così da venerdì 26 settembre in via Trento, la strada che collega Corso Italia, ossia il centro urbano di Villalba di Guidonia con via Pantano, la strada che conduce a Villanova, Colle Fiorito e Guidonia Centro.

L’ingresso chiuso di via Trento, la strada che collega Villalba a Guidonia Centro

Fino al prossimo 8 novembre sono infatti previsti i lavori di bonifica della condotta idrica da parte di “Cebat Spa”, società appaltatrice per conto di Acea Ato 2.

Per cui – nelle più rosee previsioni – via Trento resterà chiusa per un mese e mezzo.

Salvo ulteriori proroghe.

Si tratta di una strada in cui hanno sede alcune attività commerciali, come la Cartoleria – Edicola “Go Cart”, il negozio di articoli da regalo e bomboniere “Oggetto In”, l’alimentari, il “Bar Marilyn” e il supermercato Conad inaugurato lo scorso aprile.

Tutte attività tagliate fuori dai percorsi alternativi individuati dal Comune che ha dirottato il traffico in via Udine e via Torino, nella cosiddetta zona dei “Villini” di Villalba.

Il nuovo supermercato Conad di via Trento a Villalba di Guidonia inaugurato lo scorso aprile

Parte dal punto vendita Conad gestito dall’imprenditore Alberto Silvestri l’appello delle attività commerciali di via Trento dopo la prima settimana di chiusura forzata della strada.

“Abbiamo registrato un calo del 30% – spiegano dal supermercato – Da qui all’8 novembre la situazione può soltanto peggiorare: l’amministrazione comunale trovi una soluzione per tutelare le attività commerciali”.

“I lavori andavano eseguiti ad agosto – tagliano corto al “Bar Marilyn”, il locale al civico 40 gestito da Alessio D’Andrea – Noi apriamo alle 5,30 e lavoriamo fino alle 8,30, ora in cui la strada viene chiusa per la bonifica della condotta idrica.

Verso le 16,30 i lavori terminano e noi ricominciamo e vedere i clienti fino alle ore 21.

Finora abbiamo registrato un calo negli incassi fino al 50%: ogni giorno vendevamo 160 cornetti, ora appena 80, esattamente la metà”.

“Già nel 2024 – proseguono dal “Bar Marilyn” – via Trento venne chiusa per lavori e registrammo un calo nelle vendite. Per come è organizzata la viabilità, la nostra attività è tagliata fuori e i clienti non tornano indietro a piedi.

Questi interventi potevano essere realizzati in estate, invece non hanno lavorato e ora noi ne paghiamo le conseguenze”.