FONTE NUOVA – Stop al genocidio e attivisti della Flotilla liberi: presidio in piazza Padre Pio

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 3 Ottobre 2025

Iniziativa organizzata dal Comitato per la pace Fonte Nuova

Si terrà domani sabato 4 ottobre con inizio alle 10 in Piazza Padre Pio a Fonte Nuova il presidio pro Palestina organizzato dal Comitato per la pace Fonte Nuova.

L’intento degli organizzatori è di sensibilizzare tutte e tutti verso il genocidio in corso a Gaza e la detenzione illegale in Israele degli attivisti della Global Sumud Flotilla.

Il presidio sarà anche un momento di incontro e di organizzazione in vista della grande manifestazione nazionale che si terrà a Roma sempre sabato 4 ottobre con partenza alle 14,30 da Porta San Paolo.

