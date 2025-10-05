Avrebbe dovuto essere una serata da trascorrere in allegria tra amici.

Si è trasformata in una notte di alcol e di violenza con 4 feriti per fortuna non gravi.

E’ il bilancio di un venerdì sera in discoteca per due 18enni di Tivoli, uno dei quali denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di alterazione alcolica.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, i fatti sono avvenuti all’alba di ieri, sabato 4 ottobre, in viale Maurizio Barendson, in zona Saxa Rubra, nel parcheggio vicino alla discoteca Nice di Roma.

Poco prima delle ore 5 sei ragazzi residenti tra la Capitale e Tivoli hanno iniziato a litigare in strada per futili motivi. Ma due di essi, i 18enni di Tivoli, sarebbero saliti a bordo di una auto, tentando di investire gli altri quattro.

I presenti hanno allertato il Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e ambulanze del 118 che hanno trasportato i quattro ragazzi agli ospedali San Filippo Neri, Policlinico Agostino Gemelli e a Villa San Pietro in codice giallo.

Raccolte le prime sommarie informazioni, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei due tiburtini fuggiti dopo l’investimento bordo dell’auto.

Ma la fuga non è durata a lungo, perché i militari del Nucleo Radiomobile di Roma li hanno intercettati in un’area di servizio di Tivoli.