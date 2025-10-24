CAPENA – L’ultimo saluto al giostraio massacrato dal branco

Si terranno martedì 28 ottobre alle ore 14 i funerali di Stefano “Luigi” Cena, il giostraio di 65 anni deceduto martedì 14 ottobre, dopo 9 giorni di agonia, all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di una violenta aggressione da parte di un branco di giovani avvenuta nel corso della 100esima edizione del “Vendemmiale Sagra dell’Uva”, tenutasi a Capena dal 3 al 5 ottobre scorsi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La funzione verrà celebrata presso la chiesa di Santa Marta al Bivio di Capena.

“Ringraziamo chi vorrà essere presente e chi ci sarà anche solo con il pensiero”, è il messaggio della moglie, dei figli e delle sorelle.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo coordinati dalla Procura di Tivoli: al momento sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato tre uomini, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, per il delitto di omicidio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).