Si è tenuto ieri, martedì 28 ottobre, presso il Parco Itala Terzano (ex Casette Basse) di via Empolitana a Tivoli “Le parole magiche”, evento promosso dall’Associazione La Voce dei Diritti, presieduta dalla Dottoressa Jessica Tani, da sempre impegnata nella tutela dei più fragili e nella promozione dei diritti dell’infanzia.

Gli organizzatori e gli animatori dell’evento “Le parole magiche”

Un pomeriggio speciale all’insegna della gentilezza, dell’ascolto e della condivisione per dire “no al bullismo”.

Bambini e adulti incantati dalla magia delle parole gentili, un’aria di festa ha avvolto il parco, che dopo tanto tempo ha respirato di nuovo bellezza, presenza, vicinanza.

Tra fiabe animate, dolci sorprese e spettacoli coinvolgenti, l’evento ha diffuso un messaggio profondo e universale: le parole gentili hanno un potere immenso, capace di creare legami, costruire ponti e abbattere il muro del bullismo.

Mago Mario e Jessica Tani, presidente dell’Associazione La Voce dei Diritti; sotto, tre momenti dello spettacolo

Con uno spettacolo di divertimento e riflessione Mago Mario e il suo staff hanno incantato i bambini dell’asilo “Le Filastroccole” intervenuti insieme alle maestre per portare sorrisi e calore.

La principessa Belle ha emozionato con una canzone sull’amore che trasforma ogni cosa.

Mauro Lamattina del Commissariato di Tivoli insieme ad un giovane collega a Jessica Tani

All’iniziativa è intervenuto anche l’agente della Polizia di Stato Mauro Lamattina, in servizio presso il Commissariato di Tivoli, con suggerimenti sul tema del bullismo.

Ai piccoli partecipanti è stato donato anche un gadget e un palloncino a forma di cuore, a ricordo di una giornata speciale.

All’evento ha partecipato anche il Vice Sindaco del Comune di Tivoli Giorgio Strafonda.

“La gentilezza – ha detto la Presidente dell’Associazione La Voce dei Diritti, Jessica Tani – non è solo un gesto, è una rivoluzione silenziosa che parte dal cuore e cambia il mondo, un sorriso alla volta”.