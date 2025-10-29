GUIDONIA – “A day for Dance”, a lezione coi ballerini di “Amici”

Si chiama “A day for Dance”, è un progetto grazie al quale Guidonia Montecelio sarà trasformata per la quinta volta in un palcoscenico d’eccezione in cui dialogare con il linguaggio della danza.

Si tratta di un importante evento di formazione per la danza che si terrà sabato 9 novembre presso la sede di Mab Studio Asd di Guidonia, associazione riconosciuta dal C.O.N.I. che si occupa di arte, sport, inclusione sociale con la Direzione Artistica di Mirko Boemi, Anna Bonato e Manuela Gambacorta.

Per questa nuova edizione non mancheranno grandi ospiti e grandi novità per regalare infinite emozioni ai fortunati partecipanti che potrebbero godere delle diverse opportunità messe a disposizione dagli ospiti dell’evento.

L’intento da parte della D.A. è quello di spalancare le porte ai diversi stili della danza e della sua visione artistica a più ampio respiro, rappresentata dal lavoro creativo dei docenti ospiti.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia parteciparvi e voglia approfondire con lo studio la materia della danza con armonia e con grande volontà di condivisione e confronto.

Quest’anno gli ospiti coinvolti sono ospiti provenienti dal mondo internazionale e nazionale della danza:

ANDREAS MULLER ballerino e coreografo, Amici di Maria de Filippi

SPILLO coreografo Italiano per Irama, ballerino per Laura Pausini;

GIANLUCA LANZILLOTTA ex allievo di Amici, ballerino per Alessandra Amoroso

ANDREA ATTILA ex allievo di Amici, ballerino Tv per Rai e Mediaset

SOL GILGORRI danzatrice e coreografa internazionale

SERENA POMER ballerina in Tour per Marco Mengoni

FLAMINIA GENOESE ballerina internazionale per Harmonia Holdings di New York

A disposizione due programmi:

PROGRAMMA KIDS PRINCIPIANTI per i giovanissimi 8-12 anni (08 novembre 2025) con i maestri Gianluca Lanzillotta e Sol Gilgorri

PROGRAMMA INTERMEDIO/AVANZATO per i giovani dai 12 anni in su con tutti i maestri nominati precedentemente (08-09 novembre 2025)

CONTATTACI

email ufficiale: adayfordancestage@gmail.com

Pagina Instagram “A Day For Dance stage danza”

Nel 2022 la prima nuova edizione post pandemia ha ospitato nomi del calibro di Steve La Chance, Macia del Prete, Irma di Paola, Gianluca Lanzillotta.