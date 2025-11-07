CASTEL MADAMA – Sorteggiati i membri del Consiglio dei Bambini e delle Bambine

Nella mattinata di ieri, giovedì 6 novembre, a Castel Madama si è svolto il sorteggio che ha nominato i nuovi piccoli consiglieri del Consiglio dei Bambini e delle Bambine.

Alla presenza del Sindaco Michele Nonni, del Presidente del Consiglio Luisa Troìa e dei facilitatori Giuseppe Mancini e Valeria D’Urbano, sono stati estratti i nomi degli alunni delle classi quarte della scuola primaria che raccoglieranno il testimone dai ragazzi delle quinte, ora passati alla scuola media.

“Anno dopo anno questo progetto si conferma un’esperienza di grande valore educativo e civico – ha sottolineato il Sindaco Michele Nonni – Questo progetto è l’esempio concreto del concetto di cittadinanza attiva: un luogo dove si impara il dialogo, la condivisione e la responsabilità verso la propria comunità.

Le idee dei più piccoli sanno ispirare anche noi adulti, perché spesso sono proprio loro a vedere soluzioni semplici e concrete ai problemi di tutti i giorni”.

“Un ringraziamento sincero al Dirigente scolastico, al corpo docente e ai nostri facilitatori, che con passione continuano a guidare i ragazzi in questo percorso di cittadinanza attiva – ha aggiunto la Presidente del Consiglio Luisa Troìa – La collaborazione tra scuola e istituzioni è fondamentale per educare al senso civico e al rispetto reciproco. Vedere i bambini partecipare attivamente, discutere, proporre e confrontarsi in modo costruttivo è una grande lezione anche per noi adulti”.