TIVOLI – Crepe sui muri del Centro per disabili: verifiche sulla sicurezza

E’ stata riaperta a febbraio scorso, ma ad operatori e ospiti è stato sufficiente guardarsi intorno per rendersi conto immediatamente della situazione.

Non è una situazione tranquillizzante quella in cui versa la “Casa dei Fiori”, la struttura di tipo familiare e co-housing per persone con disabilità e prive del sostegno familiare nell’ambito del progetto “Dopo di Noi” realizzata nel 2019 nella ex Casa Cantoniera di via Tiburtina, a Villa Adriana.

A certificarlo la scorsa settimana sono stati i tecnici del Comune di Tivoli che hanno riscontrato la presenza di numerose lesioni sui muri portanti perimetrali e constatato la velocità con cui lo stato fessurativo aumentava in dimensioni e profondità.

Il caso emerge dalla determina numero 3286 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 14 novembre dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Con l’atto vengono affidati i servizi di ingegneria per valutazione preliminare delle condizioni di sicurezza della “Casa dei fiori” e la redazione del piano di indagini strutturali all’Ingegner Stefano Stefani per complessivi 2.283 euro e 84 centesimi.

La Casa dei fiori è una struttura per percorsi dedicati alle persone con disabilità attraverso l’organizzazione di attività diurne abilitative propedeutici all’abitare autonomo ed alla conoscenza e condivisione, finalizzati alla nascita del gruppo/casa, anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana (preparazione dei pasti, piccoli acquisti, sistemazione degli ambienti, igiene e cura di sé), percorsi di conoscenza degli ambienti, “palestre di vita”, esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone, nonché cicli di weekend fuori casa con la presenza di un operatore e attività all’aperto come l’orto sociale.

Il servizio è stato completamente riorganizzato ed affidato alla Cooperativa Sociale “La Sponda” che prevede anche l’organizzazione di un punto di raccolta degli utenti, cosicché gli operatori possano prelevarli e accompagnarli presso la Casa dei fiori.