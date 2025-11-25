GUIDONIA – Calciatore e pusher: preso con un etto e mezzo di cocaina e hashish

Calciatore promettente, faccia da bravo ragazzo, una fedina immacolata.

L’unico neo? “Arrotondare” trafficando droga.

E’ l’identikit del 24enne italiano fermato stamane, martedì 25 novembre, con un etto e mezzo di droga dagli agenti del Commissariato di Tivoli e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, nella mattinata gli investigatori della Squadra Anticrimine del Commissariato tiburtino hanno fermato il 24enne a Guidonia Centro.

Accompagnato presso la sua abitazione, gli agenti hanno perquisito l’appartamento e il garage scovando 50 dosi di cocaina, 5 involucri di plastica contenenti polvere bianca, per un peso totale di 80,40 grammi lordi.

Tra casa e il box auto il giovane calciatore dilettante incensurato aveva occultato anche 32 involucri in plastica contenenti hashish per un totale di 63,3 grammi lordi, oltre a bilancini elettronici di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento.

Stando sempre alle prime informazioni, il 24enne è in stato di fermo nelle camere di sicurezza della Questura di Roma in attesa della convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Tivoli.