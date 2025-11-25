TIVOLI – Scritte spray al Centro islamico: sit-in di solidarietà ai musulmani

Indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli sul caso delle scritte con vernice spray sul cancello d’ingresso del Centro culturale “Al Abrar”, al civico 2 di via Tazio Nuvolari, nella zona industriale del Barco, a Tivoli Terme, luogo di culto per migliaia di cittadini marocchini, egiziani, tunisini, pakistani, bengalesi, albanesi, romeni e perfino italiani, di fede islamica (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La volante della Polizia intervenuta stamane al Centro culturale “Al Abrar” di via Tazio Nuvolari, a Tivoli Terme

Una volante è intervenuta presso la struttura presa di mira stanotte da ignoti che hanno realizzato una croce, una svastica e alcune scritte incomprensibili con vernice rossa.

Gli agenti hanno rinvenuto una bomboletta spray nei pressi del cancello d’accesso al Centro islamico.

La bomboletta spray rinvenuta nei pressi del cancello di ingresso del Centro culturale islamico

Come anticipato dal Partito della Rifondazione Comunista di Tivoli, oggi pomeriggio – martedì 25 Novembre – alle ore 17:00 si terrà un sit-in di solidarietà nei confronti dei responsabili e dei frequentatori del Centro Culturale “Al-Abrar “, al quale sono invitati i militanti e le forze democratiche.