TIVOLI – Scritte spray contro il Centro islamico: il sit-in di pacifisti e comunisti

In un comunicato stampa il Coordinamento della Marcia della Pace Tivoli Guidonia spiega che il sit-in di oggi pomeriggio è stato una r isposta al “vile atto” subito dal centro culturale Al-Abrar.

I partecipanti al sit-in di oggi pomeriggio davanti al Centro culturale Al-Abrar

“Cittadini e cittadine che si riconoscono nei valori dell’antifascismo e della pace si sono riuniti spontaneamente fuori dal centro culturale in segno di solidarietà e con la ferma volontà di denunciare e respingere ogni attacco xenofobo, razzista e fascista come quello appena successo – si legge nella nota inviata alla redazione –

Il centro culturale Al-Abrar non è solo un centro di culto, da anni si occupa di accoglienza e sostegno a chiunque ne faccia richiesta; al suo interno si svolgono lezioni di italiano per facilitare l’inserimento delle persone nel nuovo contesto sociale e lavorativo e lezioni di arabo, secondo il Corano, ai bambini nati qui affinché non perdano le loro origini.