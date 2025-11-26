TIVOLI – Furto al Centro estetico: rubati 50 centesimi dal fondo cassa, 2 mila euro di danni

La tecnica è sempre la stessa.

Con un piede di porco forzano la saracinesca e con un sasso di travertino spaccano la vetrata.

Quindi fanno man bassa, accontentandosi di pochi spiccioli ma lasciando dietro di sé danni per migliaia di euro.

sopra e sotto, alcune immagini del furto ai danni del Centro estetico di via Nicodemi

Sarebbero due i ladri che all’alba di ieri, martedì 25 novembre, hanno messo a segno un furto da “Fabietto Immagine”, lo storico parrucchiere con oltre vent’anni di attività al civico 204 della via Tiburtina, a Tivoli Terme, da dove sono stati portati via 47 euro dal fondo cassa lasciando danni per circa 2 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In realtà il noto barbiere è soltanto l’ultimo obiettivo di una lunga scia di furti fotocopia ai danni delle attività commerciali del quartiere di Bagni di Tivoli.

Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre due ladri – probabilmente gli stessi – hanno colpito da “Mademoiselle”, il noto Centro estetico al civico 14 di via Marcantonio Nicodemi, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Tivoli Terme.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i due uomini incappucciati sono stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza mentre entrano in azione alle 3,27 lungo la strada priva di illuminazione pubblica.

Pare che prima abbiano staccato un pezzo di travertino dal marciapiede antistante, quindi hanno forzato la serranda con un piede di porco e infine lanciato il sasso contro la vetrata d’ingresso.

I balordi si sono introdotti passando nel foro sul vetro, portando via il barattolo delle mance contenente 50 centesimi, oltre al pennello del fard, lo smalto e i cotton fioc.

“In 8 anni di attività – spiega la titolare – è il primo furto, fatta eccezione per un atto vandalico subito un anno e mezzo fa alla porta.

A causa del furto abbiamo dovuto spendere 2 mila euro per sostituire la vetrina”.