GUIDONIA – L’Associazione Commercianti illumina il Centro della Città

L’atmosfera delle festività natalizie è iniziata oggi, giovedì 27 novembre, a Guidonia Centro.

Stasera si sono illuminate a giorno le vie dello shopping grazie alla “Associazione Commercianti Guidonia”, il gruppo presieduto da Antonella Carfora e composto da 65 esercenti titolari di attività con sede nel Centro cittadino, tra viale Roma, viale dell’Unione, via Umberto Maddalena e via Visintini.

Al progetto collaborano anche altri 15 commercianti non facenti parte della Associazione, ma pronti a contribuire per raggiungere la somma di 20 mila euro necessaria per pagare l’allestimento natalizio fino al 6 gennaio 2026.

Da stasera la suggestiva atmosfera natalizia anima lungo viale Roma, dal civico 240 fino a largo Maurizio Simone, meglio noto come piazzale dell’Aeroporto militare “Alfredo Barbieri”.

Ma non solo.

Le luminarie natalizie sono anche in viale dell’Unione, via Umberto Maddalena, via Vincenzo Lunardi e via Chiorboli, la strada che costeggia il Palazzo Comunale.

Almeno per il momento, oltre 30 attività commerciali del Centro non hanno aderito al progetto delle luminarie natalizie proposto per il secondo anno consecutivo dalla “Associazione Commercianti Guidonia”, una realtà molto attiva sul territorio che a settembre scorso ha organizzato per la prima volta la Festa patronale in onore della Beata Vergine di Loreto a Guidonia Centro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).