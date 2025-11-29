GUIDONIA – “Natale a Villa Dante”, una giornata di giochi e inclusione per i piccoli pazienti

Si è svolta stamane, sabato 29 novembre, presso la clinica Villa Dante a Guidonia una speciale giornata dedicata ai bambini del Centro di scienze riabilitative e diagnostiche dell’età evolutiva, un evento all’insegna del gioco, della condivisione e dell’inclusione, organizzato in collaborazione con Sigma, l’associazione studentesca dell’Università UniCamillus.

Due momenti di “Natale a Villa Dante” tenutosi stamane nella struttura del Gruppo INI a Guidonia

L’iniziativa, dal titolo “Natale a Villa Dante”, ha trasformato gli spazi del centro in un luogo di festa e sorrisi, con attività ludiche, laboratori creativi e momenti di animazione a tema natalizio pensati per regalare ai piccoli ospiti una giornata di spensieratezza e gioia.

A coordinare l’evento è stata la Dottoressa Maria Nicoletta Aliberti, responsabile del Centro, che ha sottolineato l’importanza di iniziative di questo tipo come occasione per promuovere la socialità, l’inclusività e la consapevolezza sulle diverse realtà dell’età evolutiva.

“È stata una giornata straordinaria, un momento di condivisione, gioia e giochi vissuti insieme ai nostri bimbi.

Un’occasione per emozionarsi aspettando il Natale, ma anche di grande importanza per poter condividere non solo percorsi terapeutici, ma passioni ed emozioni da riportare nella vita quotidiana — tra sport e giochi di magia. Un momento di grande calore e partecipazione, che ci ricorda quanto sia prezioso per crescere insieme”, ha dichiarato la Dott.ssa Maria Nicoletta Aliberti, direttrice del Centro per le Patologie dell’Età Evolutiva di Villa Dante.

Presidente del Gruppo INI Cristopher Faroni insieme a tutto il direttivo di Villa Dante

Presenti all’evento anche Jessica e Cristopher Faroni, Manager Sanitario e Presidente del Gruppo INI, insieme a tutto il direttivo di Villa Dante, che hanno condiviso momenti di gioco e confronto con i bambini, gli studenti e le famiglie presenti.

“Il nostro obiettivo è creare un ponte tra il mondo accademico, quello sanitario e la comunità, favorendo esperienze di crescita e sensibilità verso l’altro”, ha dichiarato Manuelmaria Carbone di Sigma UniCamillus.

La giornata si è conclusa con un momento di festa collettiva, accompagnato da musica, doni e l’immancabile atmosfera natalizia che ha avvolto Villa Dante, ricordando a tutti che la gioia più grande è quella che nasce dall’inclusione e dalla condivisione.