Mercoledì pomeriggio 3 dicembre a Tivoli arriva la docente universitaria Anna Foa, vincitrice del Premio Strega per la Saggistica 2025.
Alle ore 17,30 presso le Scuderie Estensi di piazza Garibaldi l’autrice ebrea presenta la sua opera in cui ricostruisce con lucidità ed obiettività la storia del sionismo, dello Stato di Israele e del suo suicidio.
L’evento rientra nell’ambito della kermesse culturale “Tivoli Città della Pace e del Dialogo” promossa dalla locale Sezione Anpi, da Cgil Rieti Roma Eva e dal Circolo Gobetti.
Introduce Gianni Cipriani, fondatore di Globalist, coordina Francesca Chimenti, consigliera comunale a Tivoli di “Una Nuova Storia” e presidente della Commissione Pari Opportunità.
Portano i saluti Barbara Di Tomassi, segretaria Cgil Rieti e Roma Est, Alcibiade Boratto, presidente del Circolo Gobetti, e Gabriele Simonelli, presidente Anpi Tivoli.