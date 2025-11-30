Nel contenitore aveva mescolato rifiuti di diverso genere, per questo un cittadino di Mentana dovrà pagare una sanzione amministrativa di 250 euro.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 197 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata giovedì scorso 27 novembre dal dirigente della Polizia Locale di Mentana Claudio Renzi.

Col provvedimento viene ingiunto all’utente il pagamento di una somma complessiva di 259 euro – comprese le spese di notifica – entro il termine di 30 giorni.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione, il Comune di Mentana procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute.

Dall’ordinanza emerge che il 2 settembre 2020 gli operatori ecologici addetti alla raccolta differenziata avevano segnalato alla Polizia Locale di Mentana l’errata separazione dei rifiuti, ovvero nel cassonetto era stata rinvenuta una commistione di tipologie diverse, violando così l’Ordinanza Sindacale numero 127 del 14 novembre 2016, anno in cui in tutto il territorio della città garibaldina è attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta.