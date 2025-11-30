SERIE C – Il Guidonia espugna Terni

Colpo esterno del Guidonia Montecelio 1937 FC, che sbanca Terni battendo la Ternana per 2-1. I gol decisivi portano le firme di Zappella ed Esempio.
Partenza vivace della Ternana, che nei primi minuti sembra prendere il controllo della gara. Ma il vantaggio firmato Zappella cambia l’inerzia dell’incontro. Il Guidonia prende fiducia, alza il baricentro e trova il raddoppio con Esempio, chiudendo il primo tempo avanti 2-1.
Nella ripresa i rossoblù amministrano con ordine, rischiando poco. Solo all’84’ la Ternana sfiora il pari con un tiro velenoso, ma Stellato risponde con un riflesso da applausi.
Ottima prestazione in trasferta per la squadra di mister Ginestra, che contro le formazioni di vertice tira fuori sempre il meglio. Il Guidonia sale così a 24 punti, continuando a sognare in grande.