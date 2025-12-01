GUIDONIA – A lezione nel container col condizionatore rotto: gli alunni della seconda media tornano a casa

Dal Consigliere comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio Emanuele Di Silvio riceviamo e pubblichiamo:

“Questa mattina ho ricevuto una PEC dalla rappresentante di una classe della scuola secondaria di I grado “Don Milani” di Guidonia, una delle tre classi ospitate nei container.

Sopra e sotto, i container in cui fanno lezione gli alunni dell’Istituto comprensivo “Don Milani” di Guidonia

È una segnalazione che non posso ignorare, né come consigliere comunale né come genitore: condizionatore guasto, freddo insopportabile in aula, la maggior parte dei ragazzi è stata male la settimana scorsa, e come se non bastasse, un forte odore di muffa all’interno del container.

Oggi i genitori sono arrivati al punto di far uscire i ragazzi dall’aula per il freddo.

Non è un gesto simbolico: è il segno concreto che le condizioni in cui questi studenti sono costretti a fare lezione non sono più tollerabili.

Per questo, ho appena inviato una nota formale al Sindaco, agli Assessori competenti chiedendo:

1) La riparazione urgente del condizionatore e degli impianti di climatizzazione nei container della Don Milani;

2) Un sopralluogo tecnico e igienico–sanitario immediato, per verificare lo stato reale degli ambienti, a partire dall’odore di muffa segnalato;

3) La rotazione delle classi nei container (decisione che spetta alla Dirigenza scolastica).

Le scuole non possono essere trattate come strutture di serie B e i container non possono diventare un “parcheggio” in cui sistemare bambini e ragazzi in attesa di soluzioni future, senza preoccuparsi delle condizioni reali in cui vivono ogni giorno.

Su questo tema non cerco polemiche sterili, ma risposte concrete e tempi chiari.

Lo devo ai genitori che hanno avuto il coraggio di scrivere, ai docenti che ogni giorno lavorano in condizioni difficili e, soprattutto, ai ragazzi che hanno diritto a spazi sicuri, salubri e dignitosi.

Nei prossimi giorni seguirò da vicino la vicenda e informerò pubblicamente sugli sviluppi: sui container della Don Milani non possiamo più accontentarci di promesse generiche.

Servono interventi, adesso”.